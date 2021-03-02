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Граффити на стене тюрьмы в Англии приписали Бэнкси
Фото: nationalarchives.gov.uk

Граффити на стене тюрьмы в Англии приписали Бэнкси

Татьяна Плотникова

Культура

Граффити на здании Редингской тюрьмы в английском графстве Беркшир может принадлежать известному уличному художнику Бэнкси.

На кирпичной стене, окружающей тюремный двор, изображен мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по веревке из простыней, последняя из них заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек.

Видео: Telegram / ТАСС

Данное граффити по стилю очень похоже на работы Бэнкси. Однако до настоящего времени художник не подтвердил свое авторство. В Instagram-аккаунте Бэнкси новые записи не появлялись с декабря 2020 года.

Предположительно, граффити на тюремной стене может являться отсылкой к биографии поэта и драматурга Оскара Уальда, который провел в Рединге полтора года, а затем посвятил тюрьме поэму «Баллада Редингской тюрьмы», сообщает Би-би-си.

Ранее сообщалось, что Бэнкси расписал вагоны лондонского метро.

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