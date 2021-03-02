Репродуктолог назвала самый подходящий для зачатия месяц в году

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Акушер-гинеколог и репродуктолог Гаяне Калоева считает, что самый подходящий для зачатия ребенка месяц в году — сентябрь.

— Если говорить об идеальном времени для зачатия, то это, скорее, начало осени — сентябрь, потому что за лето все отдохнули, набрались здоровья, наелись фруктов, овощей, зелени. Словом, все то, что положительно влияет на эмоциональное здоровье и репродуктивное тоже, — рассказала Калоева.

Специалист отмечает, что если у женщины наблюдается избыточный вес, то следует перед зачатием нормализовать массу тела, так как во время беременности организм все равно будет испытывать стрессовую нагрузку.

Отмечается, что после перенесенного вирусного заболевания следует отложить минимум на один цикл планирование беременности. Если женщина переболела коронавирусом, то зачатие нужно перенести не меньше чем на три месяца, пишет «Ридус».

Также Калоева посоветовала в течение месяца воздержаться от зачатия женщинам, проходившим рентген-исследования, КТ и МРТ.

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