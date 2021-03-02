Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Транспортно-пересадочный узел «Калужская» появится в Обручевском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, узел будет построен на базе станции метро «Калужская» Калужско-Рижской линии и строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ).

Объект позволит горожанам совершать комфортную пересадку между станциями метрополитена и наземными видами транспорта. Здесь установят остановочные павильоны с навесами.

Строительство станции «Воронцовская» БКЛ в Обручевском районе завершится до конца года. Она расположится на месте примыкания Хлебобулочного проезда к Профсоюзной улице.

— Всего в районе Обручевский в ближайшие годы появится четыре станции — это две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет в Троицк. Ситуация с доступностью метро радикально изменится в лучшую сторону, — цитирует Рафика Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

Станция «Воронцовская» будет находиться на южном участке Большой кольцевой линии. Здесь также расположатся станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

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