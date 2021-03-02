Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Москвы поделились планами продления метро за МКАД
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Власти Москвы поделились планами продления метро за МКАД

Татьяна Плотникова

Город

Действующие линии Московского метрополитена могут быть продлены за пределы Московской кольцевой автодороги. Об этом во вторник, 2 марта, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что столицы всех государств мира растут, потому увеличивается потребность перемещения людей с окраин городов.

После запуска Большой кольцевой линии и разгрузки действующей Кольцевой линии московской подземки можно будет подумать и о том, как «забирать пассажиров за МКАД», рассказал глава департамента строительства Москвы.

Загрутдинов также сообщил, что уже имеются четкие планы выхода за пределы МКАД Троицкой (Коммунарской) линии метро, которая в 2024 году дойдет до Коммунарки, а после 2025 года может достичь Троицка.

При этом у Люблинско-Дмитровской линии за пределами МКАД окажется станция «Физтех», у Сокольнической — «Новомосковская», у Калининско-Солнцевской – «Пыхтино» и «Внуково».

Вместе с тем Загрутдинов назвал преждевременным обсуждение планов по строительству целых новых линий, так как они должны быть четко увязаны с развитием Московских центральных диаметров и другого общественного транспорта столицы, сообщает РИА Недвижимость.

Ранее стало известно, как проходит реконструкция станций Каховской линии Московского метрополитена.

Читайте также: Рафик Загрутдинов: Над Юго-Восточной хордой появятся внеуличные пешеходные переходы

московское метроразвитие метроМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте