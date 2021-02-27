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Реконструкция станций Каховской линии метрополитена проходит по графику
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Реконструкция станций Каховской линии метрополитена проходит по графику

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

Работы по реконструкции станций Каховской линии Московского метро ведутся по графику. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Активные работы развернуты на всех трех станциях. Самая высокая готовность сейчас у станции «Каховская»: здесь завершаются монолитные работы, идет архитектурная отделка и облицовка колонн и потолка платформы, начался монтаж инженерных систем, — рассказал Бочкарев.

На станции «Варшавская» почти завершили монтажные работы. На данный момент ведется обустройство платформы.

На «Каширской» ведутся работы по обновлению инженерных систем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что станцию «Каховская» могут открыть в 2021 году.

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