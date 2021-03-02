Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тридцать новых тем для жителей ТиНАО открыли на портале «Наш город»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Тридцать новых тем для жителей ТиНАО открыли на портале «Наш город»

Анастасия Колоскова

Город

На портале «Наш город» для жителей Троицкого и Новомосковского административных столичных округов появились 30 новых тем в категориях «Торговля и реклама», «Городская территория» и «Государственные учреждения».

Теперь горожане смогут пожаловаться на завышенную стоимость жизненно необходимых лекарств и отсутствие противовирусных средств в аптеках.

В разделе «Городская территория» можно оставить сообщения о поврежденных или грязных указателях, а также о мусоре на городских улицах.

В категории «Государственные учреждения» можно рассказать о повреждениях асфальта, отсутствии освещения, подтоплении и вызывающих опасность элементах конструкций на территориях госучреждений. Здесь также появились 18 тем, касающихся работы поликлиник. В них жители могут сообщить об отсутствии сестринского поста или кулеров с водой и ящиков с бахилами, а также о проблемах с записью к врачам, слишком больших очередях и о многом другом.

Сообщить о нарушении могут пользователи, зарегистрированные через портал mos.ru на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении «Наш город». Ответ поступит в течение восьми рабочих дней.

Всего жителям ТиНАО на портале «Наш город» открыты более 80 тем, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Около 86 парков появится в Новой Москве к 2035 году

интернет-портал«Наш Город»ТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте