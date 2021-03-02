Тридцать новых тем для жителей ТиНАО открыли на портале «Наш город»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Наш город» для жителей Троицкого и Новомосковского административных столичных округов появились 30 новых тем в категориях «Торговля и реклама», «Городская территория» и «Государственные учреждения».

Теперь горожане смогут пожаловаться на завышенную стоимость жизненно необходимых лекарств и отсутствие противовирусных средств в аптеках.

В разделе «Городская территория» можно оставить сообщения о поврежденных или грязных указателях, а также о мусоре на городских улицах.

В категории «Государственные учреждения» можно рассказать о повреждениях асфальта, отсутствии освещения, подтоплении и вызывающих опасность элементах конструкций на территориях госучреждений. Здесь также появились 18 тем, касающихся работы поликлиник. В них жители могут сообщить об отсутствии сестринского поста или кулеров с водой и ящиков с бахилами, а также о проблемах с записью к врачам, слишком больших очередях и о многом другом.

Сообщить о нарушении могут пользователи, зарегистрированные через портал mos.ru на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении «Наш город». Ответ поступит в течение восьми рабочих дней.

Всего жителям ТиНАО на портале «Наш город» открыты более 80 тем, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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