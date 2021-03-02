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Психолог перечислил причины возникновения сезонного обострения у людей
Кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

Психолог перечислил причины возникновения сезонного обострения у людей

Никита Абрамов

Здоровье

Колебания температуры, а также количество солнечного света становятся причинами сезонного обострения у людей. Особенно заметны эти проявления осенью и весной. Об этом рассказал заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор, доктор психологических наук Александр Тхостов.

— Вначале распускаются деревья, все выходит из спячки. Человек же тоже животное, поэтому на него это тоже действует. Всегда описывались эти обострения осенью и весной. Это моменты климатического перехода и освещенности, — пояснил Тхостов.

Профессор в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что занятия спортом могут помочь справиться с весенним обострением.

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сезонные обострениявеснапсихология
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