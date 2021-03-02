Производственный комплекс построят на востоке Москвы

Фото: Совэлмаш

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ) построит очередной производственный комплекс в рамках реализации масштабного проекта (МаИП). Об этом во вторник, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ВИАМ получит в аренду на шесть лет земельный участок в районе Гольяново, площадь которого составит 0,59 гектара.

— С начала 2021 года это уже второй масштабный инвестиционный проект в рамках которого институт получает участок без торгов. В настоящий момент в промышленном секторе в Москве реализуются уже 39 масштабных инвестиционных проектов, — уточнил заммэра.

Он также добавил, что ожидаемый объем инвестиций по данным проектам составит более 80 миллиардов рублей. Они принесут городу свыше 23 тысяч новых рабочих мест.

В минувшем году было принято семь решений о предоставлении земли в рамках МаИП. Так, на участках общей площадью 15,8 гектара построят примерно 250 тысяч квадратных метров производственных площадей и создадут около 10 тысяч рабочих мест.

Читайте также: Индекс промышленного производства в столице вырос почти на восемь процентов