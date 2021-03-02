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Индекс промышленного производства в столице вырос почти на восемь процентов
Фото: Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Индекс промышленного производства в столице вырос почти на восемь процентов

Анастасия Колоскова

Город

В январе индекс промышленного производства в столице вырос на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рост обеспечен прежде всего развитием обрабатывающей промышленности. Его объем увеличился на 2,7 процента.

— Наиболее заметно — в три раза — выросли объемы выпуска готовых металлических изделий, используемых при производстве строительных металлических конструкций и каркасов. Рост объясняется реализацией масштабной программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов в городе, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Заметный рост наблюдается в производстве электронных и оптических изделий — в 2,8 раза. Так, в 3,4 раза увеличился выпуск микроскопов, дифракционных аппаратов и других необходимых для лабораторных анализов инструментов. Вдвое увеличился выпуск медоборудования и приборов, используемых для облучения, реабилитации и диагностирования.

Производство антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и других химических веществ выросло в 2,7 раза.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, на 71,7 процента увеличилось производство лекарственных средств. В 2,1 раза увеличился объем выпуска бумаги и бумажных изделий, в том числе на 9,5 процента — выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона.

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