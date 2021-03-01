Столичное фармпроизводство выпустит препарат для лечения анемии

Фото: pexels.com

Московский фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» выпустит лекарство для лечения анемии и борьбы с железодефицитом, которое входит в список жизненно необходимых и важных препаратов. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По словам Александра Прохорова, фармацевтическая отрасль является одной из приоритетных отраслей развития московской промышленности. Для обеспечения горожан лекарствами власти постоянно поддерживают производителей — из 30 средних и крупных столичных предприятий пять уже имеют статус промышленного комплекса.

— Компания «Биннофарм», входящая в холдинг «Биннофарм Групп», обладает этим статусом с 2019 года. В этом году предприятие планирует наладить выпуск новых препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, на заводе в Зеленограде, — подчеркнул Александр Прохоров.

Отмечается, что мощности завода в Зеленограде хватит на то, чтобы производить до 60 миллионов ампул в год.

Новое лекарство поможет стабилизировать кроветворение, а также пополнить дефицит железа. В ходе приема препарата у пациентов будет формироваться управляемый источник железа для белков, которые отвечают за передачу и хранение данного элемента в организме.

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов отметил, что объем тендерного сегмента препаратов для лечения железодефицита в России превысил миллиард рублей в 2020 году. За последние несколько лет он рос примерно на 10 процентов в год.

Читайте также: Столичный врач назвала мифом пользу от иммуностимуляторов при лечении ОРВИ