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Столичный врач назвала мифом пользу от иммуностимуляторов при лечении ОРВИ
Фото: pixabay.com

Столичный врач назвала мифом пользу от иммуностимуляторов при лечении ОРВИ

Ростислав Зубков

Здоровье

При заболевании ОРВИ не нужно лечиться иммуностимуляторами. Такое мнение выразила главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина.

— Я считаю, что и при ОРВИ не очень надо получать препараты, которые повышают иммунитет, — приводит РИА Новости ее слова.

Пользу от этих препаратов и иммуномодуляторов при лечении ОРВИ медик назвала мифом, который активно развенчивается в настоящее время.

Ранее Роспотребнадзор перечислил главные способы поддержания иммунитета.

Читайте также: Доктор Комаровский назвал шесть эффективных средств для повышения иммунитета

ОРВИврачиммунитет
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