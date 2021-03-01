Столичный врач назвала мифом пользу от иммуностимуляторов при лечении ОРВИ

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При заболевании ОРВИ не нужно лечиться иммуностимуляторами. Такое мнение выразила главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина.

— Я считаю, что и при ОРВИ не очень надо получать препараты, которые повышают иммунитет, — приводит РИА Новости ее слова.

Пользу от этих препаратов и иммуномодуляторов при лечении ОРВИ медик назвала мифом, который активно развенчивается в настоящее время.

Ранее Роспотребнадзор перечислил главные способы поддержания иммунитета.

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