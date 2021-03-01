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Роспотребнадзор перечислил главные способы поддержания иммунитета
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Роспотребнадзор перечислил главные способы поддержания иммунитета

Татьяна Плотникова

Здоровье

Для поддержания иммунитета необходимо следовать ряду правил. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре в понедельник, 1 марта — в этот день по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день иммунитета.

По данным ВОЗ, лишь десять процентов людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще десять процентов имеют врожденный иммунодефицит и болеют очень часто. У оставшихся 80 процентов сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни.

Чтобы поддержать силу иммунитета, необходимо организовать полноценное здоровое питание, отказаться от табачных изделий и алкогольных напитков.

Также важен здоровый сон в хорошо проветриваемом помещении продолжительностью не менее восьми часов.

Кроме того, рекомендуется проводить закаливания с чередованием температур (обливания и контрастный душ, посещение бани и сауны).

Для поддержания иммунитета важны регулярные занятия спортом и подвижный образ жизни. Однако чрезмерные нагрузки могут негативно влиять на иммунитет.

Наконец, следует бережно относиться к своей психике, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее доктор Комаровский назвал шесть эффективных средств для повышения иммунитета.

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