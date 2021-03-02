Бесплатные автобусы будут курсировать на 16 столичных кладбищах перед Пасхой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По территории 16 крупных кладбищ столицы перед пасхальными праздниками будут курсировать бесплатные автобусы, которые позволят гражданам комфортно добраться до захоронений, расположенных далеко от входа. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал» во вторник, 2 марта.

По словам директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова, организация маршрутной инфраструктуры на территории кладбищ позволит сохранить на них ограничения въезда личного транспорта, что обеспечит спокойное и безопасное посещение некрополей.

Уточняется, что бесплатные автобусы будут ходить каждые 10–20 минут, а остановки будут осуществляться по требованию пассажиров, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Пасха в этом году наступит 2 мая.

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