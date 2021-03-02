Бесплатные автобусы будут курсировать на 16 столичных кладбищах перед Пасхой
По территории 16 крупных кладбищ столицы перед пасхальными праздниками будут курсировать бесплатные автобусы, которые позволят гражданам комфортно добраться до захоронений, расположенных далеко от входа. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал» во вторник, 2 марта.
По словам директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова, организация маршрутной инфраструктуры на территории кладбищ позволит сохранить на них ограничения въезда личного транспорта, что обеспечит спокойное и безопасное посещение некрополей.
Уточняется, что бесплатные автобусы будут ходить каждые 10–20 минут, а остановки будут осуществляться по требованию пассажиров, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Пасха в этом году наступит 2 мая.
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