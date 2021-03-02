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Названы самые популярные у россиян весенние направления для путешествий
Фото: rzd.ru/РЖД

Названы самые популярные у россиян весенние направления для путешествий

Татьяна Плотникова

Туризм

Весной 2021 года большинство россиян, принявших участие в опросе сервиса OneTwoTrip, хотели бы отправиться в Стамбул.

О желании побывать весной в турецком городе, где проводится традиционный фестиваль тюльпанов, заявили 27 процентов респондентов.

Еще 14 процентов участников исследования хотели бы отправиться в Сочи, шесть процентов — в Калининград. Также в рейтинг весенних предпочтений россиян вошли Санкт-Петербург (4,6 процента), Кисловодск (2,5 процента), Дубай (2,5 процента), Белград (два процента) и Москва (1,7 процента).

Отдельно опрошенные называли среди желанных направлений туристических поездок Крым в целом (5,5 процента), среди конкретных городов полуострова — Ялта (2,5 процента) и Севастополь (один процент).

По 1,2 процента респондентов отдали голоса за Алтай, Казань, Фетхие, Пятигорск и Каппадокию.

При этом более половины опрошенных россиян, 54 процента, заявили, что больше всего хотели бы весной выехать просто на природу, сообщает RT.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, какая страна может открыться для туристов из РФ после Грузии.

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