В Российском союзе туриндустрии рассказали, какая страна может открыться после Грузии

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Грузия открыла границы для туристов из России — с 1 марта они смогут летать в эту страну при наличии отрицательного теста на коронавирус. О нюансах принятого Тбилиси решения «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В первую очередь эксперт обратил внимание на односторонность решения. Грузинские власти действительно готовы принимать российских путешественников, но Москва не разрешала поездки в эту страну.

— Сейчас все зависит от позиции правительства, Росавиации и Роспотребнадзора. Они следят за ситуацией и принимают решения. Если это направление откроют, то, конечно, наши люди полетят, причем не только и не столько с туристскими целями. У нас с Грузией и родственный обмен большой, — отметил Барзыкин.

По его мнению, спрос на полеты в Грузию среди российских туристов будет к лету. Ожидать, что граждане «сорвутся» и полетят уже в марте, не приходится, сказал эксперт. Он полагает, что поток путешественников возобновится летом, причем будет много как самостоятельных, так и организованных туристов.

По словам собеседника «ВМ», дальнейшее открытие границ других государств будет происходить поэтапно: на очереди, вероятно, страны Средиземноморья, включая Кипр и Тунис. Барзыкин напомнил, что Кипр ранее обещал открыться туристам с 1 марта, но перенес это решение на 1 апреля. Тунис же открыт для россиян только в теории, поскольку власти РФ пока не разрешали туда летать.

— Открываться будут те страны, которые более-менее заинтересованы в нашем потоке путешественников. Российский туристский рынок очень заманчив по сегменту именно потребителей, — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Он уточнил, что первое время полеты будут редкими, «по квотам».

Барзыкин, однако, заметил, что «заявлять о своем открытии все могут», но другое дело, как это грамотно реализовать. Человеку, когда он видит сообщение о том, что некая страна ждет его в гости, не стоит «мчаться туда сломя голову», ведь пандемия коронавируса еще не отступила, говорит эксперт. По его словам, главная опасность ковида для туристов заключается в том, что он серьезно осложняет процесс вывоза соотечественников с территории чужого государства.

— Мы все помним, с какими проблемами пришлось столкнуться, когда Черногория тоже сначала что-то заявила, а нам потом пришлось оттуда граждан забирать, — сказал Барзыкин.

В этой связи он посоветовал пока не планировать поездки за рубеж. Иначе можно «найти себе ненужных приключений», а этот риск в итоге окажется неоправданным, допустил собеседник «ВМ».

— Сегодня за основу берутся три критерия: стоимость, безопасность, качество. Политика тут ни при чем, — добавил он.

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