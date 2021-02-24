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Россияне смогут летать в Грузию с 1 марта
Фото: АГН «Москва»

Россияне смогут летать в Грузию с 1 марта

Виктория Родимкина

Туризм

Россияне с 1 марта смогут воздушным путем посещать Грузию при отрицательных результатах теста на коронавирус. Об этом сообщил премьер республики Ираклий Гарибашвили в среду, 24 февраля.

Так, по его словам, был расширен перечень стран, которые могут посещать Грузию с документом, подтверждающим отсутствие коронавируса. Среди них, помимо России, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан и Белоруссия.

Ранее в республику могли въезжать только граждане ЕС. Остальным иностранцам требовалось иметь при себе справку о прохождении вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.

— На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим, — сказал Ираклий Гарибашвили.

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