Россияне смогут летать в Грузию с 1 марта

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Россияне с 1 марта смогут воздушным путем посещать Грузию при отрицательных результатах теста на коронавирус. Об этом сообщил премьер республики Ираклий Гарибашвили в среду, 24 февраля.

Так, по его словам, был расширен перечень стран, которые могут посещать Грузию с документом, подтверждающим отсутствие коронавируса. Среди них, помимо России, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан и Белоруссия.

Ранее в республику могли въезжать только граждане ЕС. Остальным иностранцам требовалось иметь при себе справку о прохождении вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.

— На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим, — сказал Ираклий Гарибашвили.

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