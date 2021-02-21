Минимум связанных с COVID-19 смертей с конца 2020 года зафиксировали в Великобритании

Фото: pixabay.com

Количество летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных COVID-19 жителей Великобритании, составило 215. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье, 21 февраля, на сайте правительственной информации.

Уточняется, что это наименьшее значение с 13 декабря 2020 года, когда были зарегистрированы 144 летальных исхода.

В субботу, 20 февраля, власти сообщили о 445 летальных исходах среди заразившихся. Кроме того, в течение последних семи дней в среднем в стране отмечается менее 500 случаев смерти за сутки.

По оценкам британского минздрава, всего в Великобритании от коронавируса умерли 120,6 тысячи жителей. Согласно данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, количество летальных исходов 5 февраля превысило 129 тысяч.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Главный инфекционист не исключил ношение масок в США в 2022 году