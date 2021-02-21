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Главный инфекционист не исключил ношение масок в США в 2022 году
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Главный инфекционист не исключил ношение масок в США в 2022 году

Юлия Ямпольская

Здоровье

Американцы, возможно, будут носить маски в целях защиты от коронавируса и в 2022 году. Об этом в воскресенье, 21 февраля, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По его словам, еще неизвестно, когда жизнь вернется в состояние, какой она была до пандемии COVID-19. Ранее он и глава государства Джо Байден выразили надежду, что это произойдет к 2022 году.

— Я думаю, что это возможно, — сказал инфекционист в эфире телеканала CNN.

Сроки ношения масок зависят, как он отметил, от динамики распространения коронавируса. Так, если этот показатель серьезно снизится до такой степени, когда угроза контакта с носителем будет минимальной, а большая часть населения сделает прививку, тогда можно будет говорить об отмене ношения масок.

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