Глава РФПИ назвал поддерживающие вакцину «Спутник V» страны

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва видит поддержку российской вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, Германии, Франции и Италии. Об этом в субботу, 20 февраля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1.

По его словам, политики в этих государствах считают, что у людей должна быть возможность выбирать вакцину.

— Все пытаются найти какую-то политику в вакцине, ее просто нет, — добавил он.

Ранее стало известно, что Гана зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Уточняется, что процесс прошел в рамках ускоренной процедуры.

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