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Африканская страна Гана зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Уточняется, что процесс прошел в рамках ускоренной процедуры. Об этом рассказал Российский фонд прямых инвестиций.

Гана стала 31-й страной мира и пятым государством на материке, где зарегистрировали «Спутник V». Благодаря этому Россия вошла в топ-3 страны по одобрению вакцин от COVID-19.

— Министерство здравоохранения Ганы осуществило тщательный анализ данных по безопасности и эффективности вакцины «Спутник V», которые были подтверждены в том числе публикацией в журнале The Lancet, и приняло решение об одобрении препарата, — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, подобный вид сотрудничества является позитивным примером, который направлен на обеспечение безопасности мирового населения, сообщает РИА Новости.

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