Учебный комплекс для старшеклассников построят в столичном районе Хорошево-Мневники

01_22_2019_ТЕХНОПАРК_ШАПОШНИКОВ_КАЛИБР_КОЖОХИН / Фото: Kozhokhin Alexander

Согласован проект строительства четырехэтажного учебного корпуса на 400 мест в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, здесь будут обучаться по четыре параллели с восьмых по одиннадцатые классы. Учебное заведение будет приспособлено для обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Корпус появится на месте снесенного неиспользуемого здания по адресу: улица Генерала Глаголева, дом 5, корпус 3. В нем расположатся кабинеты универсального назначения, а также иностранного языка, естественных наук с лаборантскими и кабинеты основ и принципов программирования.

В учебном заведении буду организованы лабораторные практикумы инженерно-физического и естественно-научного направления, ИТ-полигон и кабинет самотестирования, библиотека с медиатекой и места для индивидуальных занятий. Помимо этого, в здании будут находиться спортзал с раздевалками и душевыми, актовый зал на 240 мест, а также медицинский блок.

На благоустроенной прилегающей территории разместятся гимнастическая площадка, скамейки и урны. Здесь высадят деревья и кустарники и разобьют газоны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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