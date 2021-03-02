Новый технопарк появится на территории Московского завода тепловой автоматики

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Мироновская улица, 33 Карта всех событий

В рамках комплексного развития на территории Московского завода тепловой автоматики появится технопарк. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, технопарк будет располагаться по адресу улица Мироновская, 33. В настоящее время там находится Московский завод тепловой автоматики, который включает в себя действующий научно-технический центр в сфере интеллектуального управления объектами городской инфраструктуры.

Княжевская отметила, что технопарки ориентированы на создание и внедрение новых технологий, а также выпуск высокотехнологичной продукции.

— Возведение новых производственных зданий, отвечающих современным требованиям, позволит расширить деятельность технопарка. Общая площадь технопарка составит ориентировочно 60 тысяч квадратных метров. По итогам реализации проекта будет создано около 1000 новых рабочих мест, — уточнила она.

Общественные обсуждения по данному проекту прошли в период с 17 февраля по 2 марта 2021 года.

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