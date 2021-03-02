Мужчина в Москве после знакомства с девушкой в Сети пришел к ней домой с ножом

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Россия, Москва, улица Герасима Курина Карта всех событий

Мужчина в медицинской маске пришел с ножом в квартиру к жительнице столицы, с которой он познакомился на сайте в Сети. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Герасима Курина. Злоумышленник вошел в квартиру и, угрожая девушке, требовал у нее деньги. Однако, ничего не похитив, мужчина скрылся.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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