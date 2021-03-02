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Несколько сотен объектов благоустроят до конца года в Западном округе столицы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Несколько сотен объектов благоустроят до конца года в Западном округе столицы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Воробьёвская набережная Карта всех событий

Несколько сотен объектов Западного округа Москвы благоустроят в рамках специальной программы «Мой район» до конца года. Здесь преобразятся дворы, улицы возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), пришкольные территории, а также появятся новые общественные пространства.

Так, недалеко от строящегося горнолыжного комплекса на Воробьевых горах расположится Аллея Славы звезд зимних Олимпийских игр, которая займет площадь в пять гектаров. Здесь уложат новый асфальт и плитку, установят фонари и скамейки, высадят деревья и кустарники. Благоустройство коснется и Воробьевской набережной.

В 2021 году преобразятся территории у транспортных узлов, расположенных в ЗАО. Рядом со строящимися станциями метро «Давыдково», «Воронцовская», «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект», а также возле станции МЦД-1 Славянский бульвар обновят проезжую часть и тротуары, установят уличные светильники, скамейки и урны, а также обустроят велодорожки. Здесь появятся парковки и новые остановочные павильоны.

Благоустройство ждет также почти 350 дворов, где будут заменены асфальт и бордюры, обновлены детские и спортивные площадки и места для отдыха.

С полным перечнем улиц, подлежащих благоустройству, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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ЗАОМой районблагоустройство
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