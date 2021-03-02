Металлический шар с надписями на русском языке нашли на Багамах

Фото: pixabay.com

Металлический шар из титана, на котором были надписи на русском языке, нашли на Багамских островах.

На фотографиях, которые опубликовало издание Independent, запечатлен металлический баллон. Надпись на нем сообщает, что его применение возможно при температуре от минус 170 до минус 196 градусов.

A British woman discovered a shiny metal ball in the Bahamas's Harbour Island that could be a part of a Russian spacecraft. While walking on a beach in Bahamas' Harbour Island, a British woman discovered a shiny metal ball that is believed to be a part of a Russian spacecraft pic.twitter.com/RAAfYnPT7V — Pawan Wali (@PawanWali) March 1, 2021

Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич считает, что этот шар является деталью украинского производства для американской ракеты Antares.

— Утверждать мы не можем, нам бы штамп «Южмаша», но очень похоже, что это баллон для гелия, который находится внутри бака жидкого кислорода. И по температурам попадает, — цитирует эксперта РИА Новости.

Лукашевич объяснил, что первая ступень ракеты отсоединяется, падает в океан, после чего ее может прибить к любому берегу.

Читайте также: Рогозин сообщил, что спутник «Арктика-М» вышел на расчетную орбиту