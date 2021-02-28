Рогозин сообщил, что спутник «Арктика-М» вышел на расчетную орбиту

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе вышел на орбиту. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в воскресенье, 28 февраля.

Он уточнил, что со спутником установлена связь, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» стартовала в 09:55 по московскому времени с 31-й площадки Байконура. Космический аппарат оборудован устройствами для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

Известно, что второй спутник «Арктика-М» должен отправиться на орбиту в 2023 году.

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