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Торговый центр с паркингом на крыше построят в Коммунарке
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Торговый центр с паркингом на крыше построят в Коммунарке

Юлия Ямпольская

Город
Коммунарка, дом 318Карта всех событий

В Коммунарке построят торговый центр с паркингом на крыше. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, на первом этаже здания будут находиться торговые площади, ресторан и кафе, на втором — магазины и фудкорт. На крыше оборудуют парковку на 65 машино-мест.

Многофункциональный общественный центр шаговой доступности построят по адресу поселок Коммунарка, дом 318. ТЦ предназначен в первую очередь для обслуживания жителей ближайших домов. Общая площадь здания — около 13 тысяч квадратных метров.

— Фасады украсят перфорированные металлические панели с перфорированным и дополнительно нанесенным рисунком, а также медиа-экраны. Также авторы проекта предусмотрели возможность в будущем заменить фасадные панели дополнительными экранами, — рассказал Кузнецов.

Кроме того, он отметил, что вокруг центра будет организовано круговое движение, что создаст доступ для пожарных, грузовых и легковых машин посетителей.

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