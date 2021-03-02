Полицейские в Домодедове изъяли крупную партию чая с наркотиками
В городском округе Домодедово полиция задержала жителя Хакасии, подозреваемого в сбыте чая, в составе которого содержатся наркотики. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает МВД Медиа.
Согласно версии следствия, злоумышленник наладил производство упаковочного материала для чая, чтобы придать законность своим действиям. После этого подозреваемый заключил договор на поставку чая с крупными интернет-магазинами.
Полицейские в рамках контрольной закупки заказали две пачки чая. По результатам осмотра установлено, что в упаковке находился наркотик растительного происхождения.
— В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, — цитирует МВД Медиа официального представителя МВД России Ирину Волк.
Отмечается, что из оборота изъято более тысячи упаковок чая данного производителя.
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