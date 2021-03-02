Полмиллиона электронных услуг оказали в цифровых МФЦ Московской области

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 500 тысяч электронных услуг получили жители Московской области по программе проекта «Цифровые МФЦ» по итогам 2020 года. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мингосуправления.

— В области продолжается реализация проекта «Цифровые МФЦ». Только за прошедший год в таких смарт-центрах оказано более 500 тысяч услуг для граждан, — отметили в пресс-службе ведомства.

Как объяснил руководитель министерства Максим Рымар, цифровые многофункциональные центры региона — это смарт-центры, где электронные госуслуги можно получить почти в один клик. Они работают на основе существующих МФЦ и ТОСПов (территориально обособленных подразделений — прим. «ВМ»), а в некоторых округах даже занимают отдельные помещения.

— Сейчас в Подмосковье открыто 365 цифровых зон с доступом к электронным госуслугам, в которых оборудовано почти 600 рабочих мест для посетителей, — добавил Максим Рымар.

По его словам, скоро смарт-центр запустят на базе МФЦ Сергиева Посада, а в течение года — в Егорьевске. Уточняется, что каждый месяц в цифровые МФЦ региона обращаются около 40 тысяч человек. Наиболее популярными услугами считаются получение охотничьего билета, социальной карты жителя Московской области, талона на высокотехнологичную медицинскую помощь, архивных справок и выписок.

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