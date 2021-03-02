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Суперсервис для участников реновации в Москве расширят новыми функциями
Фото: pixabay.com

Суперсервис для участников реновации в Москве расширят новыми функциями

Анастасия Колоскова

Город

На суперсервисе «Помощь при переезде в рамках программы реновации» до июня 2021 года появятся новые функции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики во вторник, 2 марта.

Уточняется, что на суперсервисе, запущенном в автоматизированном режиме в ноябре 2020 года, появятся еще две электронные услуги: подача заявления на помощь в организации переезда и заявка на устранение строительных дефектов.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, участники программы получают информацию о старте и этапах переселения дома с указанием адреса и телефона Центра информирования по переселению в личном кабинете на mos.ru, по электронной почте и в СМС-сообщении.

— Также уведомления содержат информацию о необходимости написать заявление по итогам осмотра новой квартиры, о поданном согласии или отказе на предложенную квартиру, о готовности проекта договора на новое жилье с приглашением на подписание, о подписанном договоре, а также об устранении строительных дефектов в новой квартире (если такие были выявлены в ходе осмотра квартиры) с приглашением на повторный осмотр, — цитирует Сергея Левкина агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что актуальные сведения поступают также жителям, желающим докупить комнату или дополнительную квартиру.

Читайте также: Хороший темп. Как изменилась жизнь москвичей, переехавших по программе реновации

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