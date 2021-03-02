Хороший темп. Как изменилась жизнь москвичей, переехавших по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Программа реновации взяла хороший темп. Об этом сообщил «Вечерней Москве» руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. По его словам, только с начала этого года новое жилье предоставлено более 1,5 тысячи человек. Как живут те, кто получил квартиру по программе реновации, что изменилось в их жизни после переезда — в материале «ВМ».

— В настоящее время переселение ведется в 11 административных округах города и 36 районах. Одновременно с переселением жителей активно идет возведение новых объектов. В стадии строительства и проектирования находятся еще 273 объекта общей площадью более 4,5 миллиона квадратных метров, — сказал Левкин.

Он добавил, что сформирован перечень из 489 стартовых площадок. Департамент градостроительной политики столицы продолжает работу по их подбору.​

Вводимые в рамках реновации дома полностью соответствуют современным стандартам жизни в мегаполисе. Во дворах оборудованы детские площадки, места отдыха, проведено озеленение. В новых кварталах возводятся необходимые объекты социальной инфраструктуры — школы, поликлиники, детские сады.

Как рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» жительница района Перово Галина Звягина, получившая вместе с семьей квартиру в новом доме на Зеленом проспекте, новостройки обеспечены системами охраны и видеонаблюдения и построены с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Женщина сообщила, что ранее с двумя дочками Верой и Надеждой жила в старой хрущевке на пятом этаже. При этом Вера — инвалид-колясочник, поэтому в старом доме она не могла даже выйти из подъезда без посторонней помощи.

— Площадь нашей «двушки» была 45,5 метра, комнаты — «вагончиком». Переехали мы в новый дом, который построили напротив. В доме все сделано для удобства выезда коляски. Есть грузовой лифт. Порожки — вровень с полом в подъезде и в квартире. Для нас ванная и санузел оборудованы специальными поручнями. Есть кнопка вызова диспетчера, которой Вера может воспользоваться в случае необходимости, если она одна, — объяснила Галина.

Звягина рассказала, что площадь новой квартиры — 65 «квадратов», кухня в ней намного больше, чем раньше. Дочка Вера добавила, что она с мамой и сестрой молились, чтобы им предоставили жилье в новом доме. По словам девушки, она счастлива от перемен, которые коснулись всех членов семьи.

У родных Веры теперь гораздо больше личного времени, так как девушка самостоятельно может перемещаться по квартире и выезжать погулять во двор. Дверь в квартиру специально для нее оборудовали магнитным замком, который легко открывается с помощью пульта.

— Я очень благодарна администрации, которая создала эту замечательную программу, и строителям, которые построили наш дом! — сказала школьница.

Елена Полежаева вместе со своими родными также жила в пятиэтажке, построенной еще в шестидесятых годах прошлого века. По программе реновации семья из четырех человек переехала в квартиру, которая больше старой на 16 метров.

— Отрадно, что все получилось в точности, как нам обещали! Квартира больше и лучше. Ванная и туалет разделены, в большой семье это важно. Большая кухня и холл, комнаты разделены. При этом новый дом расположен недалеко от старого, не надо менять ни маршруты, ни привычки. Мы очень рады этим переменам, — рассказала Полежаева.

Елена с дочерями Катериной, Татьяной и кошкой Мусей / Фото: из личного архива

Собеседница «ВМ» добавила, что видела в социальных сетях рассуждения «непонятных людей» о том, что программа реновации якобы «жульничество и проблемы людям». Она назвала подобные «вбросы» возмутительным черным пиаром и фейками, которые вводят людей в заблуждение.

По словам Полежаевой, квартира отделана «под ключ», все выполнено качественно. Никаких доработок и тем более ремонта после переезда не понадобилось.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в Москве построено уже 98 домов площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала программы в столице в новостройки переехало уже 25,1 тысячи жителей столицы, под заселение по программе реновации передано 77 новостроек.

Улучшить жилищные условия смогут более миллиона москвичей. Все участники получат комфортное жилье в своем районе. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

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