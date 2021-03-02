Хороший темп. Как изменилась жизнь москвичей, переехавших по программе реновации
Программа реновации взяла хороший темп. Об этом сообщил «Вечерней Москве» руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. По его словам, только с начала этого года новое жилье предоставлено более 1,5 тысячи человек. Как живут те, кто получил квартиру по программе реновации, что изменилось в их жизни после переезда — в материале «ВМ».
— В настоящее время переселение ведется в 11 административных округах города и 36 районах. Одновременно с переселением жителей активно идет возведение новых объектов. В стадии строительства и проектирования находятся еще 273 объекта общей площадью более 4,5 миллиона квадратных метров, — сказал Левкин.
Он добавил, что сформирован перечень из 489 стартовых площадок. Департамент градостроительной политики столицы продолжает работу по их подбору.
Вводимые в рамках реновации дома полностью соответствуют современным стандартам жизни в мегаполисе. Во дворах оборудованы детские площадки, места отдыха, проведено озеленение. В новых кварталах возводятся необходимые объекты социальной инфраструктуры — школы, поликлиники, детские сады.
Как рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» жительница района Перово Галина Звягина, получившая вместе с семьей квартиру в новом доме на Зеленом проспекте, новостройки обеспечены системами охраны и видеонаблюдения и построены с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан.
Женщина сообщила, что ранее с двумя дочками Верой и Надеждой жила в старой хрущевке на пятом этаже. При этом Вера — инвалид-колясочник, поэтому в старом доме она не могла даже выйти из подъезда без посторонней помощи.
— Площадь нашей «двушки» была 45,5 метра, комнаты — «вагончиком». Переехали мы в новый дом, который построили напротив. В доме все сделано для удобства выезда коляски. Есть грузовой лифт. Порожки — вровень с полом в подъезде и в квартире. Для нас ванная и санузел оборудованы специальными поручнями. Есть кнопка вызова диспетчера, которой Вера может воспользоваться в случае необходимости, если она одна, — объяснила Галина.
Звягина рассказала, что площадь новой квартиры — 65 «квадратов», кухня в ней намного больше, чем раньше. Дочка Вера добавила, что она с мамой и сестрой молились, чтобы им предоставили жилье в новом доме. По словам девушки, она счастлива от перемен, которые коснулись всех членов семьи.
У родных Веры теперь гораздо больше личного времени, так как девушка самостоятельно может перемещаться по квартире и выезжать погулять во двор. Дверь в квартиру специально для нее оборудовали магнитным замком, который легко открывается с помощью пульта.
— Я очень благодарна администрации, которая создала эту замечательную программу, и строителям, которые построили наш дом! — сказала школьница.
Елена Полежаева вместе со своими родными также жила в пятиэтажке, построенной еще в шестидесятых годах прошлого века. По программе реновации семья из четырех человек переехала в квартиру, которая больше старой на 16 метров.
— Отрадно, что все получилось в точности, как нам обещали! Квартира больше и лучше. Ванная и туалет разделены, в большой семье это важно. Большая кухня и холл, комнаты разделены. При этом новый дом расположен недалеко от старого, не надо менять ни маршруты, ни привычки. Мы очень рады этим переменам, — рассказала Полежаева.
Собеседница «ВМ» добавила, что видела в социальных сетях рассуждения «непонятных людей» о том, что программа реновации якобы «жульничество и проблемы людям». Она назвала подобные «вбросы» возмутительным черным пиаром и фейками, которые вводят людей в заблуждение.
По словам Полежаевой, квартира отделана «под ключ», все выполнено качественно. Никаких доработок и тем более ремонта после переезда не понадобилось.
Ранее сообщалось, что по программе реновации в Москве построено уже 98 домов площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала программы в столице в новостройки переехало уже 25,1 тысячи жителей столицы, под заселение по программе реновации передано 77 новостроек.
Улучшить жилищные условия смогут более миллиона москвичей. Все участники получат комфортное жилье в своем районе. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.
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