Эксперты раскрыли способы защиты копии паспорта от мошенников

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, можно снимать только с устного или письменного разрешения владельца на обработку персональных данных. Во всех других случаях это действие считается незаконным. Об этом генеральный директор «Лиги защиты должников по кредитам» Сергей Крылов рассказал в эфире «Радио 1».

При этом судебный эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники Артем Соколов напомнил, что персональные данные, предоставленные недобросовестным лицам, могут быть использованы для оформления заявок на выдачу кредитов или микрозаймов.

— Если есть паспортные данные, копия или фотография с ними, то можно оформить имущество либо провести различные манипуляции с документами, чтобы ввести в заблуждение людей, участвующих в сделке, — объяснил Артем Соколов.

В свою очередь Сергей Крылов рассказал, как защитить дубликат документа с персональными данными от всех возможных рисков. Для этого нужно написать на нем: «Копия была предоставлена такой-то компании. Не для выдачи кредитов и займов».

— Пишите прямо посередине копии. Так вы сможете доказать, что никакие кредиты и займы не получали, и видно, кому вы ее давали, — отметил эксперт.

Как пояснил Артем Соколов, вся информация о пользователях хранится в базах данных компаний, банков, кредитных организаций. В крупных компаниях обычно они хорошо защищены, однако и их систему можно взломать. Если это происходит, то личные данные клиентов попадают в руки злоумышленников, а также на продажу в файлообменную сеть Darknet.

Проверить свою кредитную историю можно, оставив запрос на сайте Центробанка, а также в Национальном бюро кредитных историй и базах данных конкретных банков или кредитных организаций.

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