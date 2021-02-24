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Эксперт дал советы, как защитить смартфон от утечки данных перед ремонтом
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Эксперт дал советы, как защитить смартфон от утечки данных перед ремонтом

Елена Фролова

Общество

Смартфон содержит большое количество личной информации: от фотографий до доступа к банковским счетам. Поэтому важно защитить свои данные перед тем, как отдать гаджет в ремонтный сервис. Подробно об этом эксперт столичной сети сервисных центров Норик Аракелян рассказал «Радио 1».

— Для начала нужно с ответственностью подойти к выбору сервиса. Нельзя отдавать смартфон первому попавшемуся мастеру, — отметил Норик Аракелян.

По его словам, важно обращать внимание на репутацию организации или самого специалиста, изучить отзывы об этом центре. Стоит насторожиться, если мастер настаивает на том, чтобы ему сообщили PIN-код или владелец вообще его отключил.

Второй не менее значимый момент, по мнению эксперта, это необходимость провести резервное копирование всех данных.

— То есть копируем данные, обнуляем их на телефоне и сдаем в сервисный центр. Пустой телефон сдавать гораздо безопаснее, — объяснил Норик Аракелян.

При этом если телефон «уходит» в мастерскую в совсем неактивном состоянии, то эксперт советует сначала дождаться, когда его «оживят», а затем снова приезжать в сервис, вводить PIN-код и проводить резервное копирование.

Еще одной нужной предосторожностью считается проверка IMEI-кода — серийного номера устройства. Если после ремонта он изменился, то устройство было подменено.

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