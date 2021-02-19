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Специалист дал советы по быстрому поиску украденного смартфона
Фото: facebook.com/apple

Специалист дал советы по быстрому поиску украденного смартфона

Юлия Курганова

Общество

Существуют различные методы, которые помогут вернуть похищенный смартфон. Об этом сообщил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Так, в операционных системах Аndroid и iOS предустановлены программы трекинга. Жертва кражи может с помощью компьютера войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где последний раз включался гаджет.

— Можно после покупки телефона самостоятельно установить аналогичную программу и включить в ней скрытый режим. Тогда она будет не видна злоумышленнику, но будет следить за местоположением устройства, — рассказал эксперт.

Он отметил, что ряд компаний предлагают воздействовать на злоумышленника — заблокировать гаджет или высылать на экран сообщения о необходимости вернуть похищенное. Но обращение в полицию будет эффективнее.

Также найти смартфон можно и с помощью уникального идентификационного номера — IMEI, который виден оператору вне зависимости от смены сим-карты. Однако его можно заменить или стереть, поэтому с обращением в полицию и поиском смартфона лучше поторопиться, заключил Мясоедов, передает агентство «Прайм».

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