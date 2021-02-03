Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Минцифры предложили вывести геолокацию телефона из-под тайны связи
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Минцифры предложили вывести геолокацию телефона из-под тайны связи

Кирилл Николаев

Общество

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что данные меры позволят упростить поиск пропавших людей. Изменения предлагается внести в федеральный закон о связи, а именно — в статью 63 «Тайна связи». В дополнение к положениям статьи добавится пункт о том, что использующаяся в средствах связи информация, которая не является пользовательским оборудованием, может быть передана без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Это также касается и сведений радиоэлектронных средств (РЭС) оператора связи о геолокации смартфонов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ совместно с Минздравом России запустят в первом квартале 2021 года мобильное приложение для записи к врачу. Новое приложение является компонентом Единого портала госуслуг и будет функционировать в рамках суперсервиса «Мое здоровье».

Читайте также: Минцифры планирует запустить приложение с электронными водительскими правами

мобильные телефоныМинцифрыгеолокация
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте