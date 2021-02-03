В Минцифры предложили вывести геолокацию телефона из-под тайны связи

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что данные меры позволят упростить поиск пропавших людей. Изменения предлагается внести в федеральный закон о связи, а именно — в статью 63 «Тайна связи». В дополнение к положениям статьи добавится пункт о том, что использующаяся в средствах связи информация, которая не является пользовательским оборудованием, может быть передана без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Это также касается и сведений радиоэлектронных средств (РЭС) оператора связи о геолокации смартфонов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ совместно с Минздравом России запустят в первом квартале 2021 года мобильное приложение для записи к врачу. Новое приложение является компонентом Единого портала госуслуг и будет функционировать в рамках суперсервиса «Мое здоровье».

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