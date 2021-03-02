Злоумышленник обокрал женщину в центре Москвы на два миллиона рублей

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Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, 12с6 Карта всех событий

В одном из ресторанов Москвы мошенник украл у женщины имущество более чем на два миллиона рублей. Об этом во вторник, 2 марта, «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в столичном ресторане по адресу Большая Саввинская набережная, 12, строение 6. Мужчина обратился к женщине с предложением просканировать ее ювелирные изделия за вознаграждение. Поверив злоумышленнику, девушка лишилась часов марки «Rolex», браслета фирмы «Chopard», кольца фирмы «Chopard» и подвески«Carrera». Общая сумма украденного составила 2 075 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

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