Подозреваемые в нападении на музыканта «Машины времени» заключены под стражу

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В отношении троих людей, задержанных по подозрению в избиении 52-летнего москвича, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает «МВД Медиа».

Напомним, что ранее стало известно об избиении музыканта. На него напали неизвестные люди на парковке в центре столицы. 27 февраля 2021 года полицейским удалось задержать в районе Люблино троих подозреваемых в избиении. После инцидента было возбуждено дело по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Побои».

На данный момент расследование продолжается.

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