Появилось видео допроса подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени»

Фото: mvdmedia.ru

МВД России опубликовало видео допроса подозреваемых в избиении музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Побои». В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, что ранее стало известно об избиении музыканта Александра Дитковского. На него напали неизвестные люди на парковке в центре столицы. 27 февраля 2021 года полицейским удалось задержать в районе Люблино троих подозреваемых в избиении.

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