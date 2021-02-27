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Полицейские задержали подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени» в Москве
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Полицейские задержали подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени» в Москве

Никита Абрамов

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в избиении трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского.

— В Люблине были задержаны двое подозреваемых в нападении на музыканта в Хамовниках, — цитирует собственный источник Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что ранее стало известно об избиении музыканта Александра Дитковского. На него напали неизвестные люди на парковке в центре столицы. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения сотрудники полиции организовали проверку.

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Москваполициязадержание
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