Евгений Маргулис рассказал о самочувствии избитого музыканта «Машины времени»

Фото: Официальный сайт Евгения Маргулиса

Участник группы «Машина времени» Александр Дитковский находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный артист России Евгений Маргулис.

— Нормально себя чувствует, я с ним списывался, — отметил Евгений Маргулис.

По его словам, когда музыкант снова сможет приступить к работе, пока не ясно. Тем временем еще один участник «Машины времени» Александр Кутиков сообщил, что на следующей неделе его коллегу будут оперировать.

— Насколько мне известно, у него перелом кости челюсти. Ему должны будут делать операцию, — пояснил Александр Кутиков.

Напомним, что об избиении музыканта Александра Дитковского стало известно накануне. На него напали неизвестные люди на парковке в центре столицы. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения сотрудники полиции организовали проверку.

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