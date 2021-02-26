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Евгений Маргулис рассказал о самочувствии избитого музыканта «Машины времени»
Фото: Официальный сайт Евгения Маргулиса

Евгений Маргулис рассказал о самочувствии избитого музыканта «Машины времени»

Елена Фролова

Происшествия

Участник группы «Машина времени» Александр Дитковский находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный артист России Евгений Маргулис.

— Нормально себя чувствует, я с ним списывался, — отметил Евгений Маргулис.

По его словам, когда музыкант снова сможет приступить к работе, пока не ясно. Тем временем еще один участник «Машины времени» Александр Кутиков сообщил, что на следующей неделе его коллегу будут оперировать.

— Насколько мне известно, у него перелом кости челюсти. Ему должны будут делать операцию, — пояснил Александр Кутиков.

Напомним, что об избиении музыканта Александра Дитковского стало известно накануне. На него напали неизвестные люди на парковке в центре столицы. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения сотрудники полиции организовали проверку.

Читайте также: Столичная полиция проведет проверку после нападения на музыканта «Машины времени»

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