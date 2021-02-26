Столичная полиция проведет проверку после нападения на музыканта «Машины времени»

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Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Полиция проводит проверку после конфликта, в котором участвовал музыкант Александр Дитковский. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что участник известных рок-групп «Машина времени» и «Квартал» получил сильные травмы после нападения в центре столицы. По словам трубача, в результате избиения он получил перелом лицевой кости со смещением. Инцидент произошел на парковке на Комсомольском проспекте в Москве.

По словам пострадавшего, его избили пятеро молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет, передает РИА Новости.

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