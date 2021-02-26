Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичная полиция проведет проверку после нападения на музыканта «Машины времени»
Фото: tambov.gov.ru

Столичная полиция проведет проверку после нападения на музыканта «Машины времени»

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Полиция проводит проверку после конфликта, в котором участвовал музыкант Александр Дитковский. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что участник известных рок-групп «Машина времени» и «Квартал» получил сильные травмы после нападения в центре столицы. По словам трубача, в результате избиения он получил перелом лицевой кости со смещением. Инцидент произошел на парковке на Комсомольском проспекте в Москве.

По словам пострадавшего, его избили пятеро молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет, передает РИА Новости.

Читайте также: Женщина с ВИЧ и COVID-19 скончалась после избиения в подъезде дома в центре столицы

Москвамузыкантизбиение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте