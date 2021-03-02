Строительство многоэтажного дома по реновации завершилось на юго-востоке Москвы

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Щорса, 15 Карта всех событий

Завершено строительство жилого дома на 258 квартир по программе реновации жилищного фонда в столичном районе Солнцево. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Многоэтажное здание расположилось по адресу улица Щорса, владение 15. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Дом включает две секции переменной этажности. Его фасады облицованы плитками под клинкер, кассетами из оцинкованного листа и керамогранита под дерево.

В здании разместились 46 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 35 трехкомнатных квартир. Их общая площадь превышает 14,6 тысячи квадратных метров. Все квартиры оснащены остекленными лоджиями.

— Всего в районе Солнцево по программе реновации новые квартиры получат жители 43 домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров, — цитирует руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Также в районе подобраны четыре стартовые площадки.

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