Административное здание построят в Шмитовском проезде в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

В центре столицы планируют построить административное здание. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, здание будет располагаться по адресу Шмитовский проезд, дом 34. Суммарная площадь объекта составит 58 тысяч квадратных метров.

В настоящее время один из рассматриваемых участков свободен от застройки. На втором расположены производственные здания площадью порядка двух тысяч квадратных метров.

Читайте также: Торговый центр с паркингом на крыше построят в Коммунарке