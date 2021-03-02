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Административное здание построят в Шмитовском проезде в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Административное здание построят в Шмитовском проезде в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

В центре столицы планируют построить административное здание. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, здание будет располагаться по адресу Шмитовский проезд, дом 34. Суммарная площадь объекта составит 58 тысяч квадратных метров.

В настоящее время один из рассматриваемых участков свободен от застройки. На втором расположены производственные здания площадью порядка двух тысяч квадратных метров.

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МоскомстройинвестМосквастроительство
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