Административное здание построят в Шмитовском проезде в Москве
В центре столицы планируют построить административное здание. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, здание будет располагаться по адресу Шмитовский проезд, дом 34. Суммарная площадь объекта составит 58 тысяч квадратных метров.
В настоящее время один из рассматриваемых участков свободен от застройки. На втором расположены производственные здания площадью порядка двух тысяч квадратных метров.
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