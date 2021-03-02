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Мужчина нанес родственнику больше 11 ножевых ранений в Подмосковье
Фото: СК РФ

Мужчина нанес родственнику больше 11 ножевых ранений в Подмосковье

Никита Абрамов

Происшествия

В городском округе Раменское мужчину подозревают в убийстве собственного отца. Об этом во вторник, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В понедельник, 1 марта, между 22-летним подозреваемым и его 54-летним отцом произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес родственнику больше 11 ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте преступления от полученных ранений.

Мужчина сообщил об убийстве в правоохранительные органы и выпрыгнул из окна квартиры. Он получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Уточняется, что отец злоупотреблял алкоголем, из-за чего между ним и сыном установились неприязненные отношения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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убийствоСледственный комитет РФРаменский район Подмосковья
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