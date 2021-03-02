Анджелина Джоли продала подаренную Брэдом Питтом картину за 11,5 миллиона долларов
Голливудская актриса Анджелина Джоли продала на аукционе картину, которую ей подарил бывший муж Брэд Питт, за 8,3 миллиона фунтов стерлингов (11,5 миллиона долларов).
Торги прошли 1 марта на аукционе Christie’s. Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов).
Речь идет о полотне «Башня мечети аль-Кутубия», написанном Уинстоном Черчиллем в Марракеше в 1943 году после удачных переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом, которое затем было подарено американскому лидеру. Известно, что картина была единственной его работой в период Второй мировой войны.
Примечательно, что в 1960-х годах полотно приобрел у сына Рузвельта некий кинематографист. Затем она несколько лет висела в туалете в доме у обычной семьи, которая затем сбыла ее антиквару. Именно у него и купил картину Брэд Питт для супруги в 2011 году.
Цена стала рекордной для полотен британского премьер-министра, уточняет CNN.
Читайте также: Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца