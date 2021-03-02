Анджелина Джоли продала подаренную Брэдом Питтом картину за 11,5 миллиона долларов

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала на аукционе картину, которую ей подарил бывший муж Брэд Питт, за 8,3 миллиона фунтов стерлингов (11,5 миллиона долларов).

Торги прошли 1 марта на аукционе Christie’s. Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов).

Речь идет о полотне «Башня мечети аль-Кутубия», написанном Уинстоном Черчиллем в Марракеше в 1943 году после удачных переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом, которое затем было подарено американскому лидеру. Известно, что картина была единственной его работой в период Второй мировой войны.

Примечательно, что в 1960-х годах полотно приобрел у сына Рузвельта некий кинематографист. Затем она несколько лет висела в туалете в доме у обычной семьи, которая затем сбыла ее антиквару. Именно у него и купил картину Брэд Питт для супруги в 2011 году.

Цена стала рекордной для полотен британского премьер-министра, уточняет CNN.

Читайте также: Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца