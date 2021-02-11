Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

Шайло Джоли Питт / Фото: www.instagram.com/shiloh.jolie.pitt

Шайло, дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, решила отказаться от фамилии отца. Она удалила из аккаунтов в социальных сетях часть своей двойной фамилии Джоли-Питт, оставив фамилию матери.

По данным из близких к звездам источников, решение Шайло отказаться от фамилии может улучшить ситуацию для Джоли, которая пытается добиться единоличной опеки над шестью наследниками.

— Это серьезное пренебрежение к Брэду и знак того, что он может потерять Шайло из-за Анджелины. Даже притом что она определенно не хотела ему навредить, это настоящий удар по зубам, — цитирует источник The Mirror.

Несмотря на то что Питт пытается принять активное участие в жизни детей, этому, по слухам, пытается помешать Джоли.

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