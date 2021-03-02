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Трехлетний ребенок отравился гашишем в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Трехлетний ребенок отравился гашишем в Москве

Никита Абрамов

Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился гашишем. Об этом во вторник, 2 марта, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

В столичную больницу попал трехлетний ребенок с диагнозом острое отравление гашишем. По словам источника, мама пострадавшего ребенка сообщила, что более 3 лет назад ее муж купил наркотик и спрятал в шкаф. Вечером 1 марта, ребенок играя около шкафа, залез в ящик, нашел наркотик и съел его. Через какое-то время малышу стало плохо и мать вызвала скорую.

Где отецмальчика не известно. Сотрудники полиции проводят проверку.

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