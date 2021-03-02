Москвичам рассказали, какие территории на юго-западе столицы благоустроят в 2021 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Академика Зелинского Карта всех событий

Масштабные работы по благоустройству пройдут на юго-западе столицы в рамках программы «Мой район». В план вошло несколько сотен объектов: дворы, территории возле школ и станций метро, скверы и пешеходные зоны.

Так, в Гагаринском районе столицы озеленят и благоустроят пространство вдоль улиц Академика Зелинского и Молодежной, установят новые урны и лавочки, заменят бордюры и асфальт, восстановят газоны. Кроме того, специалисты отремонтируют дорожное покрытие, пожарные проезды и тротуары.

Также на пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров обновят сквер: обустроят тропинки, детские и тренажерные площадки, установят скамейки и фонари, восстановят газон. Аналогичные работы проведут на Фруктовой улице: благоустроят «музыкальный» сквер, где отремонтируют дорожки и детские городки, обновят малые архитектурные формы и опоры освещения.

На территории Большой Черемушкинской улицы и улицы Шверника обустроят общественное пространство. Здесь появится сквер со скамейками, спортивной площадкой и тропинками для прогулок.

Комплексное благоустройство территории специалисты проведут у трех станций метро: «Зюзино», «Проспекта Вернадского» и «Улицы Новаторов». Здесь появятся комфортные городские пространства без висящих проводов, с велодорожками, вымощенными плиткой тропинками, парковочными карманами и новыми остановками общественного транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

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