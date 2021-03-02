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В Мосприроде сообщили о нашествии щеглов на юго-востоке столицы
Фото: Pixabay

В Мосприроде сообщили о нашествии щеглов на юго-востоке столицы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Зеленоград, Зеленоградский лесопарк Карта всех событий

В природном заказнике «Жулебинский» на юго-востоке Москвы появилось большое количество щеглов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

По данным специалистов, они насчитали в стае до 40 птиц. Пернатые регулярно прилетают к кормушкам в заказнике, где для них оставляют корм.

Помимо этого, щеглы были замечены в заказнике «Зеленоградский», в Измайловском лесопарке, в Битцевском лесу, в долине реки Сходни в Куркине и в парке «Тушинский».

— Щеглы избегают густой лес, гнездятся на опушках, там же держатся и зимой, питаясь насекомыми, а также семенами трав прошлогодних растений (репейника, чертополоха), — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что щеглы могут подкармливаться и в обычных птичьих кормушках, съедая оставленные там семечки. При этом они очень шумят и разгоняют других птиц.

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птицыДепартамент природопользования и охраны окружающей средыпернатые
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