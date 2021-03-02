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Москвичи проголосуют за дополнения к программе акции «День без турникетов»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичи проголосуют за дополнения к программе акции «День без турникетов»

Анастасия Колоскова

Город

Участникам проекта «Активный гражданин» предлагается путем голосования решить вопрос, следует ли дополнить акцию «День без турникетов» мероприятиями по профориентации и трудоустройству.

Москвичи смогу выбрать локации для будущих тематических встречи, среди которых культурные центры, ИТ-компании, музеи, технопарки, дизайн-студии, промышленные предприятия и другие. Помимо этого, можно оставить свои предложения.

— «День без турникетов» постоянно развивается — мы внимательно относимся ко всем пожеланиям горожан по усовершенствованию акции и стараемся всегда идти им навстречу. Например, чтобы сделать регистрацию на экскурсии и мероприятия еще более удобной, было запущено мобильное приложение, — цитирует главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, жители других городов могут посетить виртуальные экскурсии на сайте проекта.

Акция «День без турникетов» позволяет горожанам попасть на экскурсии фермерские хозяйства и мануфактуры, в инновационные центры и мастерские, а также высокотехнологичные компании и аэропорты. Все желающие могут узнать, как устроены предприятия разных отраслей.

Ближайшая акция пройдет в столице с 18 по 20 марта.

Уточняется, что за восемь лет в акции приняли участие свыше 120 тысяч человек и более 260 компаний.

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